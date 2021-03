Buona la prima per Anna Lacavalla e Federica Chisena al Meeting Nazionale Coop. Anna, al suo esordio alla classica di Piediluco (TR) sede del centro Nazionale di Canottaggio che ogni anno ospita la prima regata selettiva per le squadre nazionale, ha conquistato nel serrate finale per soli tre decimi sul Moltrasio, un eccellente argento nell’otto misto con l’Irno Salerno categoria ragazze; Federica Chisena nella competitiva categoria junior, ha ottenuto eccellenti piazzamenti nel singolo, terza in finale B, e in doppio, quinta assoluta insieme alla prodiera Gioconda Iannicelli della società Irno.

Entrambe frequentano il Liceo Scientifico C. Cafiero di Barletta e si allenano quotidianamente presso la Lega Navale Italiana – Barletta, sospinte dal caloroso tifo di tutti i soci e dell’intero direttivo presieduto da Giuseppe Gammarota.