«Gli amministratori locali sono sempre più vittime degli insulti e delle minacce. Specie in questo periodo, attraverso i social network ascoltiamo messaggi deliranti che turbano la serenità di chi riveste ruoli nella pubblica amministrazione». Lo denunciano i consiglieri comunali Pino Rizzi, Ruggiero Dicorato e Adelaide Spinazzola.

«Questa volta – aggiungono – si è andati decisamente oltre! Infatti, un messaggio postato su Facebook nella giornata di ieri, diventato subito virale, non può e non deve passare inosservato, poiché oltre a volgari e pesanti insulti, vi sono esplicite minacce ed istigazioni alla violenza che rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità del sindaco». Il riferimento sarebbe ad un messaggio rivolto direttamente al sindaco Cosimo Cannito, al quale si contesta la gestione dell’emergenza pandemica ed economica in città.

«Nella giornata di oggi, come gruppo politico – comunicano i consiglieri – chiederemo urgentemente di poter incontrare il Prefetto per mettere in campo tutte le misure necessarie per salvaguardare il primo cittadino a cui rivolgiamo la nostra più sentita vicinanza».