Grande è l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Barletta nei

confronti delle situazioni di disagio e fragilità sociali.

“Viviamo nella piena consapevolezza di attraversare un periodo

caratterizzato da una gravosa emergenza sanitaria che ha reso ancora più

complessa la gestione del nostro territorio e, per questo, sentiamo il

dovere di rassicurare la comunità sulla presenza costante

dell’istituzione locale e, soprattutto, di garantire concretamente

impulso e qualità agli interventi di natura socio-assistenziale e di

efficace contrasto alla marginalità”, affermano il sindaco Cosimo

Cannito e l’assessora alle Politiche sociali Maria Anna Salvemini.

Tra le numerose attività predisposte dell’Ente a contrasto di ogni

tipologia di povertà si stanno avviando nell’ambito del Piano Sociale di

Zona, tra le altre, due importanti attività: l’Assistenza Domiciliare

Educativa (ADE) e il Pronto Intervento Sociale (PIS).

L’ADE, avvalendosi di assistenti sociali, si configurerà come un sistema

integrato di interventi domiciliari a valenza educativa rivolti alla

famiglia e ai minori che si trovano sia in condizioni di svantaggio

socio-culturale che sottoposti a grave rischio di devianza

psico-patologica.

Il Pronto Intervento Sociale, invece, rappresenterà una misura di

welfare che garantisce soluzioni urgenti 24 ore su 24 consentendo,

tempestivamente, di rispondere alle esigenze di cittadini in gravi

situazioni di marginalità ed emergenza sociale improcrastinabile nel

territorio cittadino, siano essi residenti oppure no.

“L’operato costante dei Servizi Sociali consente all’Amministrazione

comunale il controllo del territorio ed interventi mirati per arginare e

porre rimedio alle emergenze con le quali, soprattutto in questo periodo

-concludo il primo cittadino e Salvemini – siamo costretti a misurarci.

Con l’auspicio che le cose possano presto migliorare, si coglie

l’occasione per formulare sentiti e sinceri auguri per una serena

Pasqua”.