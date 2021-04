«Oggi è la giornata mondiale della Terra.

Ecco tre libri da leggere per ricordarci che dobbiamo prenderci cura della nostra casa, che abbiamo un solo pianeta, che la crisi climatica incombe.

“Sì, va bene, ma che posso farci io?

Ho il mutuo da pagare, sono senza lavoro, ci sta il maledetto Covid, non posso andare in vacanza, sono in cerca di un amore e l’unico piacere che mi è rimasto è una grigliata di carne, con entrecôte al sangue e bombette di Martina Franca.

Ora devo pure stare a pensare ai ghiacciai che si sciolgono, al livello del mare che si alza, alla foresta amazzonica che sta scomparendo, agli atolli delle Maldive che non ci saranno più.

Sai che ti dico, meglio! Così non devo rosicare quando i VIP se ne vanno in vacanza.

E poi, la foresta amazzonica? Ma cosa diavolo posso farci io con qualche albero abbattuto in Brasile a milioni di distanza da casa mia?

Non ne parliamo di Greta.

Non poteva starsene a fare i balletti su Tik Tok come tutte le ragazzine della sua età, invece di rompere le scatole con cortei, manifestazioni e scioperi buoni solo per saltare l’interrogazione di matematica?” dice il mio vicino di casa.

A queste, e a molte altre domande, umanamente comprensibili, rispondono in buona parte i tre libri che vi raccomando:

1) “Possiamo salvare il mondo prima di cena” di J.S.Froen (Guanda, 2019) in cui l’autore spiega con rigorosi dati alla mano, che non mangiare latticini, uova e carne prima di cena, permetterebbe di tagliare drasticamente le emissioni di gas serra in atmosfera, essendo ormai noto che il 33% delle emissioni sono legate agli allevamenti intensivi mondiali. E quindi, ancor prima che limitare i consumi dei combustibili fossili, azione altrettanto fondamentale e necessaria, con un semplice gesto che non ci stravolge la vita, potremmo salvare la Terra.

2) “Effetti farfalla” di Grammenos Mastrojeni (Chiarelettere, 2021) in cui l’autore spiega con competenza e ottimismo che con 5 scelte individuali, meditate e consapevoli, possiamo rendere il sistema in cui viviamo più sostenibile, equo e felice. E soprattutto, che il battito di ali di una farfalla può essere il primo di una serie di eventi che arrivano a provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Per la serie, se un pipistrello sbatte le ali in una caverna della Cina settentrionale, poi mi ritrovo con un centro Covid sotto casa mia.

3) “Il tempo e l’acqua” di A.S.Magnason (Iperbole, 2020) che ci racconta perchè gli appelli degli scienziati, di Greta, degli ambientalisti non riescono a toccarci cognitivamente ed emotivamente. Anche se, sforzandoci, potremmo riuscire a sentire il grido di sofferenza dei nostri nipoti, dei figli dei nostri figli che circondati dalle fiamme, senza più acqua e con la guerra in casa per gli esodi dei milioni di profughi climatici, ci urlerebbero: “Ma perchè cazzo non avete fatto niente quando potevate farlo?”

Buona giornata della #Terra a tutti».

Alfredo De Giovanni

(geologo, musicista, scrittore)