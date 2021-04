Garantire la vaccinazione a tutti i soggetti fragili del territorio in via prioritaria e assicurare la seconda dose a tutti i pazienti che hanno già ricevuto la prima: con questi obiettivi, gli stessi chiariti dalle ordinanze ministeriali, la Asl Bt ha riorganizzato la campagna vaccinale a partire dalla quantità di vaccini Pfizer consegnati nel pomeriggio di ieri (11.700 come da cronoprogramma) e potendo contare sulla piena e proficua collaborazione dei medici di medicina generale.

In particolare ai medici di medicina generale saranno subito consegnate altre 5mila dosi che consentiranno loro di continuare regolarmente e in maniera omogenea sul territorio la vaccinazione dei soggetti fragili o il completamento delle vaccinazioni a domicilio degli over 80 (seconde dosi). «A oggi i medici di medicina generale hanno già somministrato già 10.169 dosi agli over 80 che hanno fatto richiesta della vaccinazione a domicilio e ai fragili – sottolinea Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – e per questo straordinario lavoro fatto fino a ora li ringraziamo molto. Altre 5mila dosi di vaccino serviranno per continuare a vaccinare soprattutto i fragili secondo le indicazioni fornite a livello ministeriale e regionale».

Restano garantite le vaccinazioni anche dei pazienti oncologici, oncoematologici, dei dializzati e dei trapiantati nonché dei malati rari per i quali sono già programmate le seconde dosi.

Presso gli hub della Asl Bt a partire da domani 30 aprile e fino al 7 Maggio saranno somministrate solo le SECONDE DOSI DI PFIZER secondo il seguente calendario:

ANDRIA

– 30 Aprile, ore 9-14: seconde dosi programmate per i giorni 25-28-29-30 aprile – 4 Maggio, ore 9-14 e 15-17.30 seconde dosi programmate per i giorni 1-2-3-4 maggio – 6 Maggio, ore 9-14 seconde dosi programmate per il 5 e 6 maggio Le PRIME DOSI dei cittadini che hanno aderito e che aderiranno alla vaccinazione attraverso lapugliativaccina dal 28 aprile al 15 maggio saranno riprogrammate a partire dal giorno 16 maggio, presso lo stesso centro vaccinale e negli stessi orari, rispettando dunque il criterio dell’età. La nuova programmazione sarà comunque visibile sul portale lapugliativaccina.

Il calendario sarà il seguente:

28 aprile ➡️ 16 maggio

29 aprile ➡️ 17 maggio

30 aprile ➡️ 18 maggio

1 maggio ➡️ 19 maggio

2 maggio ➡️ 20 maggio

3 maggio ➡️ 21 maggio

4 maggio ➡️ 22 maggio

5 maggio ➡️ 24 maggio

6 maggio ➡️ 25 maggio

7 maggio ➡️ 26 maggio

8 maggio ➡️ 27 maggio

9 maggio ➡️ 28 maggio

10 maggio ➡️ 29 maggio

11 maggio ➡️ 30 maggio

12 maggio ➡️ 31 maggio

13 maggio ➡️ 1 maggio

14 maggio ➡️ 2 giugno

15 maggio ➡️ 3 giugno