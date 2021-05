«Tavolini di ristoranti e bar sulle strisce blu per aiutare la ripresa delle attività commerciali a Barletta». Lo chiede una proposta firmata da Giovanni Ceto e Tonio Di Cuonzo, referenti di Forza Italia. L’idea è di «consentire alle attività, che non hanno spazio esterno, di occupare gratuitamente, se presente, una porzione dello spazio esterno afferente le strisce blu (zona grattini). Chiediamo, quindi, a questa amministrazione di attivarsi immediatamente e predisporre quanto opportuno al fine di mettere in condizione quanto prima i nostri esercenti fortemente vessati da questo periodo di pandemia di poter lavorare. Una proposta concreta e di facile attuazione per permettere anche a chi è fortemente penalizzato da queste nuove regole anti-covid, di poter lavorare! Pensiamo infatti a attività di bar, pizzeria e ristorazione, che non hanno spazio interno e che ancora oggi, seppur in zona gialla (non consentita la consumazione all’interno del locale) si vedranno costrette a lavorare poco o niente non potendo ospitare i propri clienti all’interno dei loro locali».