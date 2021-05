Code infinite e veicoli che procedono a passo d’uomo. Sono ormai diversi giorni che sulla SS16 macchine e camion impiegano anche mezz’ora per superare il tratto di strada che si affaccia sul territorio di Barletta. Un rallentamento del traffico tanto più evidente alle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio ma che non risparmia alcun momento della giornata, causando notevoli disagi soprattutto a chi si sta spostando per motivi di lavoro. Situazione che non migliorerà sino a quando non sarà terminato il rifacimento del manto stradale che sta interessando la SS16 sia in direzione Bari che verso Foggia, costringendo auto e camion ad accodarsi su un’unica carreggiata. Mobilità compromessa anche per via dei numerosi cantieri che costellano le arterie stradali che congiungono Barletta ad Andria.

I lavori per la soppressione dei passaggi a livello, le opere di manutenzione del ponte sulla SS16, la demolizione e ricostruzione del ponte sul Canale Ciappetta Camaggio, il rifacimento del manto stradale sulla SS170 sia in direzione Andria che verso Barletta fanno della viabilità compresa tra i due capoluoghi un mega cantiere a cielo aperto, con macchine e camion costretti ad un tour de force tra una complanare e l’altra per giungere a destinazione. Ad eccezione dei lavori per il superamento della barriera ferroviaria di via Andria, si tratta in tutti gli altri casi di cantieri avviati dall’Anas. La conclusione delle opere relative ai passaggi a livello è prevista tra un anno mentre per la ricostruzione del ponte sul Ciappetta Camaggio bisognerà attendere la fine dell’estate. La speranza è che almeno il rifacimento del manto stradale sulle due statali venga completato entro la fine del mese. Lo auspica soprattutto il Comune di Barletta, dove fanno sapere di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali dall’Anas sul contemporaneo avvio di tutti i cantieri che stanno compromettendo la circolazione stradale urbana ed extraurbana.