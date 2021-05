Un incontro che non mancherà di risultati positivi, quello al quale ho preso parte il 13 maggio a Roma con la ministra per il Sud on. Mara Carfagna, per il rilancio dei Contratti Istituzionali di Sviluppo della provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata dal suo presidente, Bernardo Lodispoto, e dal Prefetto Maurizio Valiante. Fondamentale riprendere il dialogo con il governo centrale, già avviato con l’esecutivo Conte, e di questo ringrazio sia la ministra Carfagna che la collega senatrice Licia Ronzulli, promotrice dell’interlocuzione».

Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta l’incontro avuto con la ministra per il Sud Mara Carfagna.

«I CIS – prosegue – sono un’opportunità imperdibile per il nostro territorio, che necessita di implementare progetti di sviluppo strategici per la sua valorizzazione in ogni ambito, da quello strettamente economico-commerciale a quello turistico-culturale. L’on. Carfagna ha mostrato grande interesse per quanto posto alla sua attenzione e confidiamo che la sottoscrizione del Contratto per la nostra provincia non tarderà. Le province pugliesi di Foggia e Taranto si sono già dotate di questo strumento, per cui l’auspicio è che anche il nostro territorio possa quanto prima concretizzare questo obiettivo. Nei prossimi mesi il Sud sarà centrale nell’agenda del governo Draghi, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza che porterà il Paese fuori dal tunnel della pandemia. Con il CIS della Bat – conclude Damiani – possiamo aggiungere un ulteriore tassello alla rinascita delle nostre economie locali»