Di recente, nella stazione di Barletta, sono stati commessi alcuni furti in danno di viaggiatori, all’atto della salita a bordo di treni della lunga percorrenza. A seguito delle segnalazioni ricevute dal Posto di Polizia Ferroviaria, sono scattate mirate attività d’indagine, che hanno portato all’arresto, nelle prime ore di questa mattina, nella stazione di Barletta di 3 noti borseggiatori operanti in ferrovia, colti in flagranza dagli agenti, nel mentre tentavano di sfilare il portafogli dalla tasca posteriore del pantalone di un ignaro viaggiatore, intento a salire sul Frecciargento Lecce-Roma.

I 3 uomini, pluripregiudicati baresi, sono stati fermati e tratti in arresto per tentato furto aggravato, in concorso tra loro e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.