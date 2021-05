La Giunta Comunale con Deliberazione n.71 del 18 maggio 2021 ha approvato, nell’ambito del Servizio Civile Universale, il Programma intitolato “Mondo Solidale: Ciak si gira!”, all’interno del quale sono incardinati tre progetti che andranno ad animare le attività in esse contenute.

In particolar modo, il Comune di Barletta, con la presentazione del predetto Programma al Dipartimento delle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Universale, si candida ufficialmente a partecipare all’“Avviso agli enti di servizio civile universale – Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021”.

Il Programma interviene nell’ambito d’azione relativo al “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” con l’intento di perseguire i tre obiettivi inseriti nella “Agenda 2030” delle Nazioni Unite: 1) assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; 2) fornire una educazione di qualità equa ed inclusiva ed una opportunità di apprendimento per tutti; 3) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Il progetto “Strade senza Confini”, rientra nell’area di intervento relativa ai “Migranti” e si focalizza in attività, messe in atto dal Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta e rivolte agli stranieri del territorio, finalizzate a rafforzare il benessere e l’inclusione sociale, a fornire opportunità di apprendimento e formazione, a favorire l’integrazione e l’accesso ai servizi e a promuovere il protagonismo e la cittadinanza attiva.

Il progetto “Più Cultura meno Soli” rientra, invece, nell’area di intervento relativa a “educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” e si focalizza in specifiche attività, messe in atto dal Settore Beni Culturali del Comune di Barletta e rivolte agli anziani, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva, al contrasto della marginalità e dello svantaggio socio-culturale, alla promozione della socializzazione e al contrasto del decadimento cognitivo della popolazione anziana.

Il progetto “Xenìa, il volto responsabile dell’accoglienza”, rientra nell’area di intervento “Adulti e Terza età in condizioni di disagio” e si focalizza in attività programmate e messe in atto dal Tribunale di Trani e rivolte ad una determinata fascia di soggetti adulti, finalizzate a ridurre l’estraneità dei cittadini rispetto alla conoscenza e frequentazione delle sedi giudiziarie, promuovendo pertanto, un maggiore esercizio della cittadinanza attiva e del protagonismo individuale, sociale, familiare, di gruppo e delle comunità di appartenenza.

Le attività progettuali prevederanno il coinvolgimento di soggetti partner, quali il “Centro Provinciale per l’Istruzione CPIA di Barletta” e l’Università delle Tre Età di Barletta. I partner rappresentano un elemento di pregio nella visione complessiva del programma, in quanto forniranno un importante apporto in termini di competenze, di personale e di attività specifiche.

L’intero impianto programmatico avrà un impatto sociale, formativo e solidale verso le comunità di Barletta e Trani, e rappresenterà un momento importate di crescita individuale, morale e conoscitiva per gli operatori volontari coinvolti nei progetti.