Sono 2.543.159 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia, il 90.6 % delle dosi consegnate dal Commissario straordinario nazionale, 2.805.985.

Sono iniziate ieri alle 14.00 le prenotazioni della fascia 1987-1991, mentre proseguono le vaccinazioni dei ragazzi fragili 12-15 anni e dei maturandi.

Più di 10mila vaccinazioni in soli 2 giorni: la vaccinazione nella provincia Bat prosegue senza sosta. Oggi, domenica 6 giugno, in programma open day dedicati agli over 50 con vaccino J&J fino a esaurimento delle dosi a Bisceglie (dalle 9 alle 15), Canosa (dalle 9 alle 15), Margherita di Savoia (dalle 9 alle 13,30), Spinazzola (dalle 9 alle 13) e Trani (dalle 8 alle 13). A Barletta invece sono in programma vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale.