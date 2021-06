Un danno irreparabile, soprattutto per la biodiversità del nostro territorio e per l’incolumità delle specie animali che ne costituiscono il fiore all’occhiello, ha colpito la litoranea di Ponente a Barletta. Quest’oggi infatti, nel pomeriggio, si è verificato un incendio che ha incenerito metà di una delle aree di tutela del fratino, il trampoliere tanto caro ai nostri luoghi. Non se ne conoscono le ragioni scatenanti, non sappiamo se le cause siano naturali o se sortite dalla mano (volontaria o involontaria) dell’uomo. Nell’attesa di capire se l’incendio sia, dunque, doloso o colposo, l’associazione animalista Enpa Barletta – sulla cui pagina Facebook è stata resa nota la notizia – ha voluto lanciare un appello ai cittadini, un anelito di concertazione e sensibilizzazione per evitare disgrazie incontrovertibili come questa in futuro: “Questo pomeriggio, con grande amarezza, abbiamo constatato che una delle aree di tutela del fratino è stata colpita da un incendio che ne ha incenerito circa la metà. Al momento non ci è dato sapere quale sia la causa dell’incendio, ma ci sentiamo in dovere di rivolgere, a tutti coloro che frequentano le nostre litoranee, l’appello a non gettare mozziconi di sigaretta in mezzo alla vegetazione né sulla sabbia. Infatti, soprattutto in questo delicato periodo di transizione, la vegetazione secca, decomponendosi, va a costituire le basi per la formazione delle dune. Al contempo chiediamo a tutti coloro che tengono al nostro territorio di sentirsene tutori oltre che fruitori. Non lasciateci soli in queste attività di tutela del nostro paesaggio, della sua biodiversità e della sua valorizzazione, ma soprattutto non lasciateci soli nella rivoluzione culturale che stiamo cercando di innescare”.

A cura di Carol Serafino