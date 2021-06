La città di Barletta aderisce alla manifestazione di carattere nazionale “10000 vele contro la violenza sulle donne – cambiamo rotta insieme”. La Sezione di Barletta della Lega Navale Italiana, con il patrocinio del Comune di Barletta, su invito dei Centri Antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella” onlus di Barletta e “SAVE” di Trani, in collaborazione con Barletta sportiva, Ambulatorio popolare Barletta e UISP aps Sport per tutti-Comitato Bat, parteciperà alla iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione in favore della lotta alla violenza sulle donne, che reca il patrocinio della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e si svolge in contemporanea lungo tutto il territorio italiano, coinvolgendo tutte le realtà veliche lungo le coste e gli spazi acquei interni.

Venerdì 2 luglio 2021, alle ore 10,30, presso la sede della Lega navale di Barletta (BT), in via C. Colombo, verrà illustrata l’iniziativa che si terrà domenica 4 luglio 2021: una veleggiata lungo la costa in cui ciascuna imbarcazione isserà un lungo nastro rosso quale simbolo di partecipazione, condivisione e sostegno a questa grande flotta solidale che solcherà il mare dello stivale.

Della manifestazione saranno illustrati il progetto, gli attori coinvolti, le modalità di adesione e gli obiettivi dell’evento velico.

Saluti istituzionali: Cosimo Damiano Cannito, Sindaco della città di Barletta

Intervengono:

– Rosa Tupputi, Assessora Pari Opportunità città di Barletta

– Maria Anna Salvemini, Assessora Politiche Sociali città di Barletta

– Graziana Carbone, Assessora alla Cultura città di Barletta

– Giuseppe Gammarota, Presidente Lega Navale sezione di Barletta

– Tina Arbues, Presidente Osservatorio “Giulia e Rossella”, Centro Antiviolenza Onlus Barletta

– Laura Pasquino, Vice-presidente Osservatorio “Giulia e Rossella”, Centro Antiviolenza Onlus Barletta

– Vanna Capurso, Presidente Centro Antiviolenza “Save” di Trani