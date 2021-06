L’Amministrazione comunale di Barletta invita gli operatori su aree pubbliche, che non hanno ancora presentato istanza di partecipazione alla Fiera lungo la Litoranea Pietro Paolo Mennea che si terrà in occasione della festa patronale programmata nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio, a farlo entro il termine di domani 30 giugno 2021. Ogni istanza che giungerà oltre il termine predetto non sarà presa in considerazione. La documentazione di rito deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: [email protected]