Si è concluso il primo dei due giorni dedicati alla formazione di Operatori sul Corretto Uso e Manutenzione della Motosega in base al D.Lgs. 81/08 e Corso Base sulla Potatura di Piante Ornamentali e tenutosi presso la sala rossa del Castello di Barletta per la parte teorica e “in campo” lungo le vie di Barletta per la parte pratica.

In particolare nel pomeriggio sono stati eseguite attività di tagli controllati della chioma di alcuni alberi e taglio finale in caduta controllata del tronco. Tale azione di taglio viene eseguita per la prima volta dagli operatori Bar.S.A. dopo la ricevuta formazione. Le zone interessate sono state sia i giardini antistanti il Castello che i giardini De Nittis. Apprezzamenti ricevuti anche dalla cittadinanza incuriosita da questa inusuale “lezione” a cielo aperto.

«Abbiamo voluta dare una maggiore professionalità ai nostri operatori, già ampiamente formati in altre attività». Così interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci. «Questo corso permetterà un ottimo perfezionamento e il miglioramento che ne deriva è valore aggiunto non solo per Bar.S.A. ma anche per l’intera cittadinanza. Per questo abbiamo inteso di intervenire con il primo cittadino dott. Cosimo Cannito, entusiasta di questa pregevole iniziativa, all’avvio dei lavori nella stupenda cornice della sala rossa – conclude Cianci».

I corsi a cura della Scuola Adriatica di Arboricoltura, sezione di Abruzzo Tree Expert continuano per tutto il 16 luglio.