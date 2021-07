Martedì 20 luglio alle 20.45, Fabio Cardone, psicoterapeuta dell’associazione “Autismo on the road”, dialogherà con 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 e 𝗗𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻, autori del libro “𝗠𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶 𝗿𝗼𝗺𝗽𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲” (2020, 276 pp.), edito da Mondadori. Si parlerà, tra le altre cose, di autismo sul palco della rassegna promessa dall’associazione piazza Marina: “storie, libri e cucina in piazza Marina” a Barletta.

Damiano è un ragazzo grande, grosso e con pochi amici perché ama passare le sue giornate facendo cose che gli altri non capiscono, come fissare il turbinio vorticoso della lavatrice. Ma la sua vera passione è quella per la musica, soprattutto classica, visto che vorrebbe diventare un cantante lirico.

Anche Margherita, in realtà, di amici non ne ha poi molti di più rispetto a Damiano. Fin da bambina tutti l’hanno considerata un po’ troppo strana. Per trovare il suo posto nel mondo Margherita ha provato invano a studiare teatro e filosofia, lavorare come cameriera o come project manager. Non si era accorta che il suo posto era dove aveva passato gran parte della sua vita: accanto a suo fratello Damiano. È bastata una diagnosi per farglielo capire: sindrome di Asperger. Damiano è autistico, ma quella che poteva essere una patologia che avrebbe separato definitivamente le loro strade, invece le ha intrecciate per sempre. Quando la sua vita sembrava ormai stabile ha deciso di lasciare tutto per inseguire il suo sogno e aiutare suo fratello nella carriera canora. Nel 2019, in coppia con Damiano, si è esibita a “Italia’s Got Talent”, la prima di numerose presenze televisive.

Alla domanda “in 276 pagine che cosa raccontate?” Damiano e Margherita Tarcon rispondono: “Abbiamo voluto raccontare tutto. Oggi stiamo vivendo una specie di favola, riusciamo a realizzare i nostri sogni e a guardarci allo specchio con il sorriso. Ma non è sempre stato così. Abbiamo messo ogni cosa nero su bianco. Il bullismo subito da Damiano, l’emarginazione, le prese in giro, l’aggressione al parco, la scoperta di essere autistico a 24 anni e lo stravolgimento di un’intera vita costruita con il pensiero di essere ‘normale’. E abbiamo raccontato molto anche di me: dai disturbi alimentari all’epilessia, fino al tentativo di lavorare nel mondo dello spettacolo, costellato di battutine e molestie. Poi, finalmente, il nostro ricongiungimento. La verità: l’essersi conosciuti reciprocamente solo da adulti, la voglia di rivalsa, di aiutarsi a vicenda. Questo libro è un grido di chiunque. Credere in se stessi e nei propri sogni. Perseverare e provarci”.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA CON “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Romanzi, biografie, racconti e messaggi sociali si alterneranno sul palco di Piazza Marina. Le prossime tappe in calendario:

𝟐𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – Storia e intrecci personali si incroceranno con “Una famiglia straordinaria”, scritto e presentato da 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢.

𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – Appuntamento conclusivo, un tema sempre vivo come il cambiamento climatico sarà discusso in compagnia di 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞, autore di “Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’equatore”.

