Per far fronte ai lavori della ITALFERR SpA di soppressione del passaggio a livello e di realizzazione del sottopasso carrabile e pedonale al km 594+841 su via Andria nel Comune di Barletta (Bt), Acquedotto Pugliese dovrà effettuare un complesso intervento sulla suburbana dell’abitato di Barletta per eliminare le interferenze tra le opere gestite da AQP e i predetti lavori.

Per consentire l’intervento, l’erogazione idrica potrebbe subire una riduzione nei valori di pressione dalle ore 18.00 del 27 luglio fino alle ore 18.00 del 28 luglio.

I nostri tecnici lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino della regolare erogazione al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Disagi potranno essere avvertiti soprattutto nelle zone alte dell’abitato e negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà all’invio di n. 3 autobotti con acqua potabile dislocate nel Centro Storico e precisamente in Piazza Castello, Piazza Marina e Via Cialdini.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.