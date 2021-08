E’ ancora una volta la Bat a riportare il più alto numero di casi di covid tra quelli registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 104 i nuovi contagi rilevati tra le dieci città della sesta provincia, 12 in più rispetto ai territori di Bari e Lecce. Seguono Brindisi con 28 casi, Foggia con 22 e Taranto con 18. Sono complessivamente 358 i nuovi contagi accertati in regione su 14.554 tamponi effettuati. con il tasso di positività che sfiora il 2,5%. Un dato aggravato da altre due vittime del covid. Rispetto alla giornata di ieri, le persone attualmente positive in Puglia passano da 4.201 a 4.321, i ricoverati in ospedale da 137 a 140. Rimane fermo, invece, a 23 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si segnalano anche 236 guarigioni. Puglia che rimane saldamente in zona bianca avendo occupato solo il 5% dei posti ospedalieri disponibili sia in area medica che in terapia intensiva, quando il Ministero della Salute ha fissato le soglie di rischio al 10% (per le Rianimazioni) e al 15% (per i letti in area medica).