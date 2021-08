Per quanto riguarda la Asl BT, continua la vaccinazione a sportello per i giovani della nostra provincia: diverse le date in programma per la prossima settimana. Mercoledì 25 ad Andria dalle 9 alle 13 si terrà una giornata dedicata e riservata esclusivamente ai giovani che comunque potranno accedere al servizio anche negli altri giorni secondo il calendario già programmato (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13). Lunedì 23 spazio ai giovani a sportello a Minervino Murge dalle 16 alle 19 mentre a Spinazzola di procederà mercoledì 25 dalle 16 alle 19. Giornate dedicate ai giovani sono state programmate anche a Trinitapoli il 24 dalle 15 alle 19 e a San Ferdinando il 26 dalle 15 alle 19 e il 28 dalle 9 alle 13.

Negli altri comuni si procede sulla base del calendario programmato: a Barletta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, a Bisceglie dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14,30, a Canosa il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, a Trani dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Per i minori è indispensabile la presenza di entrambi i genitori o la delega con fotocopia del documento di identità di un genitore. Il modulo è pubblicato sul portale della Asl Bt.