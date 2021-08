105 nuovi casi di contagio da Covid-19 su oltre 6.600 test, 3 morti e tasso di positività che scende all’1,6%. Sono i numeri contenuti nell’odierno bollettino epidemiologico della Regione Puglia, numeri più bassi in concomitanza con il weekend. La provincia con l’aumento maggiore di nuove positività è quella di Foggia con 45 casi, segue Lecce con 43, Bari con 15, chiudono la Bat e Taranto rispettivamente con 3 e 2 casi. Continua a salire il numero delle persone attualmente positive in Puglia che sono 4.701. Sono 84 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 252 mila.

Stabile il numero delle terapie intensive con 24 pazienti ricoverati, mentre aumentano di altre 10 unità i ricoveri in area non critica a quota 251, il 9% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, l’occupazione è al 5,2%.

Continua a scendere in Puglia l’incidenza di casi settimanali ogni 100 mila abitanti. La provincia con il dato più alto resta sempre la Bat con 94 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni. Prosegue intanto la campagna vaccinale: in Puglia sino ad oggi sono state inoculate oltre 5 milioni e 340 mila dosi, il 90,7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.