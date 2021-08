“In vista di eventuali manifestazioni di protesta in programma nella giornata di domani, anche sulla base delle indicazioni ministeriali, abbiamo già richiamato da giorni l’attenzione delle forze di polizia e della polizia ferroviaria che hanno predisposto puntuali e mirati dispositivi di controllo e vigilanza delle principali stazioni ferroviarie della provincia, ovvero Trani, Barletta, Andria e Bisceglie per prevenire eventuali turbative per l’ordine e sicurezza pubblica nonché danneggiamenti alle infrastrutture per la mobilità ferroviaria”. È quanto dichiara alla Dire Maurizio Valiante prefetto di Barletta – Andria- Trani che presiederà domani mattina in Prefettura a Barletta, la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per richiamare l’attenzione su possibili manifestazioni organizzate da no vax e previste in tutta Italia. L’incontro servirà a non solo a “valutare tutti i dispositivi predisposti per la circostanza” ma anche “per esaminare tutte le altre problematiche correlate alle misure di contenimento della pandemia”, conclude Valiante.