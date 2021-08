Sono 5.366.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.879.635).

ASL BARI

Prosegue celermente la campagna vaccinazione della ASL Bari per il rientro a Scuola in sicurezza. Nella giornata di ieri, su oltre 7mila somministrazioni totali, sono stati 2.574 i ragazzi e le ragazze tra 12 e 19 anni sottoposti a vaccinazione anti-Covid. Complessivamente, per questa fascia d’età, sinora sono stati iniettati 111.440 vaccini, di cui 72.599 prime dosi, con una copertura del 73% con prima dose e del 40% con ciclo completo.

I progressi della campagna sono evidenti sia a livello di somministrazioni, con oltre 1milione 770mila dosi, sia rispetto alla copertura della popolazione over 12, vaccinata con prima dose nell’86% dei casi e con ciclo completo per il 73%. Anche nel dettaglio dei singoli territori sono stati raggiunti livelli di vaccinazione ragguardevoli: dopo Noci, infatti, anche Putignano ha toccato il 90% di over 12 immunizzati con prima dose e tutti gli altri comuni, tra cui il capoluogo all’87%, si attestano su percentuali elevate.

ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: sono quasi 19mila, pari al 65% del totale, i giovani brindisini di età compresa tra i 12 e i 19 anni ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Quasi 8mila ragazzi hanno già concluso il ciclo completo con una copertura del 27%. Questi numeri, con l’inizio dell’anno scolastico alle porte, rappresentano un ottimo viatico per la ripresa delle lezioni e rafforzano i dati della copertura generale della popolazione residente a Brindisi e in provincia: l’83% dei brindisini maggiori di 12 anni, oltre 281mila, ha ricevuto almeno una dose del vaccino; di questi, più di 231mila hanno effettuato l’intero ciclo per una copertura totale pari al 68% della popolazione.

ASL BT

Sono 4186 le vaccinazioni eseguite ieri nella provincia Bat presso tutti gli hub attivi sul territorio. I numeri della copertura vaccinale crescono in maniera costante mentre per i più giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni è in programma la terza giornata dedicata mercoledì 1 settembre.

Sarà possibile accedere alla vaccinazione a sportello senza prenotazione dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso gli hub di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa e Margherita di Savoia.

ASL FOGGIA

I dati della Asl FG saranno aggiornati prossimamente.

ASL LECCE

Prosegue la campagna di vaccinazione in provincia di Lecce: 6108 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, di cui oltre 300 – organizzate in sinergia con le scuole – a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Le altre vaccinazioni sono state eseguite: 684 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 508 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 457 nel PTA di Gagliano del Capo, 379 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 540 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 614 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 1024 nella Caserma Zappalà di Lecce, 371 nella RSSA comunale di Martano, 396 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 378 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 187 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 174 nel Dea Fazzi, 80 dai Medici di medicina generale.

L’accesso diretto alla vaccinazione, senza prenotazione, è al momento riservato ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni e agli over 60.

ASL TARANTO

Per l’aggiornamento della campagna vaccinale in Asl Taranto, ad oggi sono state somministrate 734.642 dosi di vaccino in totale. Rispetto a questo dato, oltre 345 mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali del territorio ionico, il dato aggiornato a stamane riporta oltre 4600 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto, 725 dosi in Arsenale e 770 presso la Svam, 361 a Martina Franca, 780 a Manduria, 538 a Ginosa, 757 a Grottaglie, 677 a Massafra