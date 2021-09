La Prefettura della provincia Bat ha emanato un avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici per una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di minori stranieri non accompagnati (Msna) presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della provincia.

La procedura, che “riveste carattere di urgenza”, si pone come finalità l’individuazione di operatori economici del settore, opportunamente qualificati e in possesso degli specifici requisiti dalla normativa nazionale per l’affidamento dei servizi di accoglienza per un numero di 50 “MSNA”, minori stranieri non accompagnati.

Il servizio consiste nella messa a disposizione di posti presso strutture ricettive temporanee con una capienza massima di 30 posti per struttura, se insediata in un unico immobile, e fino ad un massimo di 50 minori se insediata in più immobili con al massimo 30 posti letto ciascuno ubicate nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, per l’accoglienza di un numero stimato di 50 minori di età non inferiore ai 14 anni di età.

I soggetti interessati, potranno presentare manifestazione di interesse all’indirizzo mail [email protected] entro le ore 24 del 15 settembre 2021.