Sono 5.467.083 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.321).

ASL BARI

La campagna vaccinale della Asl di Bari va avanti verso l’obiettivo della immunizzazione generale contro il Covid della popolazione over 12 residente in provincia di Bari. Sono 4103 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore, di cui 2258 prime e 1845 seconde dosi. Negli hub si sta procedendo con seconde dosi e prime somministrazioni in favore dei giovani della fascia di età 12-19 anni, per lo più studenti che tra due settimane riprenderanno le lezioni in presenza in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Ottimo il dato di copertura finora raggiunto che testimonia una adesione significativa dei ragazzi alla campagna vaccinale: il 77 per cento dei giovani è stato già vaccinato con almeno una dose e il 45 per cento ha completato il ciclo vaccinale. La risposta più alta proviene da Bari città dove l’81 per cento dei ragazzi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi la metà, il 48 per cento, ha raggiunto il ciclo vaccinale completo. In parallelo la percentuale di copertura della popolazione over 12 è arrivata all’86 per cento sempre con prima dose – ossia oltre 955mila persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino – e al 74 per cento se si considera la immunizzazione completa.

ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: ieri sono state somministrate circa 3mila dosi, tra cui 700 prime dosi con prenotazione e 300 prime dosi a sportello.

Domani, domenica, vaccinazioni in programma nel centro di Oria dalle 9 alle 12.30. Lunedì 6 settembre, invece, saranno aperti dalle 14.30 alle 20 il PalaVinci a Brindisi e i centri di Ceglie Messapica, Fasano, Oria e San Donaci, mentre quello di Bozzano, nel capoluogo, sarà aperto dalle 14.30 alle 18.

ASL BT

I dati della Asl BT saranno aggiornati prossimamente.

ASL FOGGIA

Sono oltre 795.000 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’80,9% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 65,9% degli over 12.

La campagna vaccinale continua senza sosta presso i punti vaccinali della provincia.

Si comunica che nel comune di Troia, da lunedì 6 settembre, il Punto Vaccinale sarà operativo nuovamente presso il Palazzetto dello Sport di via Lucera. Cesseranno, pertanto, le attività presso la Scuola elementare “Salandra” di via Regina Margherita.

La programmazione degli appuntamenti resterà invariata.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.430 ultraottantenni (pari all’88,1%) su 38.931 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94%); 47.853 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’82,5%) su 54.087 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,5%); 57.005 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 76,1%) su 67.371 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’89,4%); 66.128 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 70,6%) su 77.240 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’81,9%); 52.333 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 59%) su 64.996 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 72,4%); 39.100 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 51,6%) su 50.539 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 65,2%); 38.452 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 50,3%) su 52.347 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 66,9%); 19.964 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 37,4%) su 31.621 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 58,3%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 156.079 dosi di vaccino di cui 19.135 a domicilio.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene presso l’Ospedale d’Avanzo da lunedì 30 agosto sono state vaccinate 2.212 persone: 14 con condizioni di vulnerabilità e 220 adulti di 60 anni di età e più. Sono 1.978 le persone vaccinate con meno di 60 anni.

ASL LECCE

4.117 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 246 a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Le altre vaccinazioni sono state eseguite: 329 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 317 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 333 nel PTA di Gagliano del Capo, 197 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 373nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 173 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 549 nella Caserma Zappalà di Lecce, 314 nella RSSA comunale di Martano, 352 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 397 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 149 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 38 nell’Ospedale di Gallipoli, 155 nel Dea Fazzi, 167 dai Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

I dati della Asl Ta saranno aggiornati prossimamente.