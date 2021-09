156 nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 13262 test giornalieri. Questi i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di domenica 5 settembre. Il tasso di positività si attesta all’1,17% (più basso rispetto all’1,95% di una settimana fa, domenica 29 agosto).

I nuovi positivi sono 37 in provincia di Bari, 51 nella Bat, 7 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 43 nel Leccese e quattro nella provincia di Taranto. Sono 4318 sono le persone attualmente positive mentre i negativizzati dall’inizio della pandemia sono 253743 (161 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

Ci sono 4 ricoveri in meno rispetto a sabato, con 246 persone attualmente ospedalizzate. Restano stabili a 20 le terapie intensive.