Nei primi sette mesi del 2021 presso la pneumologia del Presidio territoriale assistenziale “San Nicola Pellegrino” di Trani sono stati seguiti 5.000 pazienti, di cui 1.200 Covid, nei confronti dei quali sono state erogate complessivamente 12.705 prestazioni, di cui 5.000 per monitoraggio post Covid. Numeri molto importanti che sottolineano la funzione della pneumologia nell’era Covid. “E’ per questo che abbiamo fortemente investito nei servizi legati alla pneumologia”, spiega Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt, “e continuiamo a farlo anche attraverso il potenziamento delle attività a supporto del paziente nella fase post covid: proprio per questo abbiamo attivato con le Terme di Margherita di Savoia e con l’Università di Bari un day-service di riabilitazione respiratoria. A Trani è attivo un servizio territoriale diretto dal dottor Emmanuele Tupputi che ha il compito di prendere in carica il paziente affetto da Covid e guidarlo sia nella fase acuta che nella fase altrettanto delicata della riabilitazione. Lo stesso centro è diventato un importante punto di riferimento per tutto il territorio, su cui continueremo a investire”.

L’esperienza della pneumologia territoriale dell’Asl Bt sarà al centro del seminario in programma venerdì 17 e sabato 18 settembre proprio a Trani, a Palazzo San Giorgio, dal titolo “Ruolo della pneumologia nell’era Covid”. Il congresso è presieduto da Emmanuele Tupputi, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale di Pneumologia della Asl Bt, e da Onofrio Resta, professore di Malattie Apparato Respiratorio Università di Bari. L’obiettivo del seminario è quello di facilitare il dialogo tra i diversi attori sanitari e fornire loro gli strumenti culturali da utilizzare per la creazione di una rete di conoscenze ed esperienze da condividere a vantaggio della persona con patologia polmonare cronica soprattutto durante questo periodo pandemico.

Il seminario è suddiviso in sei sezioni. La seconda sessione, venerdì 17 settembre, alle ore 15, sarà aperta da una lettura del prof. Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Salute della Regione Puglia, dal titolo “La pandemia in Puglia”, che sarà introdotta dal commissario straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne.