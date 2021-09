Prosegue il rafforzamento delle risorse umane sul territorio del Comando

Provinciale di Barletta con l’arrivo di un Ufficiale superiore. Ricevuto dal Col. Mercurino Mattiace, Comandante Provinciale di Barletta, il Tenente Colonnello Giuseppe Dell’Anna, proveniente da Agrigento, è il nuovo Comandante del neo-istituito Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta.

L’Ufficiale superiore, 55 anni, salentino d’origine, è sposato ed ha un figlio. Dopo essere stato impiegato in svariati settori di servizio in molte aree nazionali, arriva da una recente esperienza in terra di Sicilia, dove ha ricoperto incarichi operativi. Ha 3 lauree, varie specializzazioni operative e professionali, ricoperto numerose docenze universitarie e redatto pubblicazioni su riviste tributarie. Cavaliere della Repubblica, ha maturato nel corso della sua lunga carriera, numerose esperienze operative anche in campo internazionale.