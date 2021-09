Vittoria in campionato contro il San Marco, vittoria in coppa contro l’U.C Bisceglie, la settimana biancorossa si chiuderà oggi pomeriggio sul neutro di Toritto, impianto che ospiterà la sfida della seconda giornata di Eccellenza tra i biancorossi ed il Città di Mola.

La settimana biancorossa

Il successo in Coppa contro l’U.C. Bisceglie non ha lasciato grosse scorie nella squadra di mister Farina che ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. Alla vigilia del match il tecnico campano si è detto consapevole dell’importanza del match in terra barese, primo test delicato della stagione.

L’avversario

Travolgente in campionato con la vittoria per 6-1 all’esordio sul campo dell’U.C. Bisceglie, convincente in coppa con il 3-1 al Borgorosso valso il passaggio del turno. Il Città di Mola del tecnico Vito Castelletti è senza dubbio tra le squadre più attrezzate ai nastri di partenza del campionato. Gli ex Bonasia, Camporeale e Rana insieme a Vito Falconieri sono tra gli uomini più pericolosi della squadra biancoazzurra. Lo scorso anno il match terminò 2-1 per i padroni di casa.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Salvatore Montanaro della sezione di Taranto coadiuvato dal signor Andrea Rizzi della sezione di Foggia e dal signor Francesco Di Muzio sempre della sezione di Foggia.

Diretta Facebook

Il match sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’ASD Barletta 1922