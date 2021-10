«La domenica appena trascorsa sarà ricordata dagli abitanti della zona 167 che insieme alla comunità della parrocchia della S.S. Trinità e all’Arcivescovo della diocesi hanno festeggiato un traguardo atteso per anni; la realizzazione di un’area dedicata alle attività sportive e ricreative». Così, i referenti del comitato di quartiere zona 167 di Barletta, Giuseppe Dibari, Raffaele Patella e Rosaria Mirabello.

«Il comitato di quartiere zona 167 non ha voluto mancare questo appuntamento importante avendo contribuito in maniera decisiva ad evitare la sgradevole presenza di un centro di raccolta rifiuti proprio a ridosso dell’erigendo centro ricreativo attraverso la civile e composta protesta a cui hanno aderito oltre seimila cittadini liberi.

Un momento di festa, dunque, che rappresenta allo stesso tempo la manifestazione più limpida di cosa gli abitanti della periferia si attendono per il trascorrere sereno della propria quotidianità e soprattutto per quella dei figli. Abbiamo finalmente riprovato la gioia della condivisione in presenza dopo un lungo periodo pandemico e questo elemento è stato un “moltiplicatore” della soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Tuttavia sono ancora tante le criticità che permangono nella zona periferica e per le quali il Comitato di zona 167 si batterà con i residenti affinché si trovino le soluzioni più adeguate. I festeggiamenti per questo evento devono rappresentare non certo un punto di arrivo per la periferia barlettana, ma un punto di ripartenza deciso dal quale dipende il futuro delle famiglie e dei ragazzi della zona 167».