Nella giornata di lunedì 4 ottobre, durante un controllo in viale Giannone da parte di due agenti motociclisti della Polizia Locale di Barletta, finalizzato al contrasto del bivacco e che spesso viene aggravato dalla presenza di alcuni soggetti in stato di ubriachezza, alcuni ragazzi hanno lanciato dei sassi ed una bottiglia di vetro contro i due agenti: per fortuna gli oggetti hanno solo sfiorato i poliziotti evitando conseguenze ben peggiori.

Nonostante il tentativo di fuga dei due ragazzi tra le via adiacenti la stazione ferroviaria, gli agenti sono riusciti a fermarne uno; condotto presso gli uffici della Polizia Locale è stati identificato e affidato ai genitori esercenti la patria potestà, dopo essere stato deferito al tribunale dei minorenni di Bari per il reato punibile ai sensi dell’art. 674 C. P.