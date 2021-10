Si alza la curva dei contagi giornalieri, i ricoveri restano stabili ma il virus fa registrare altre 3 vittime. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia, secondo le informazioni riportate sul bollettino epidemiologico regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 127 nuovi casi, a fronte di oltre 23mila tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale allo 0,54%.

Territorio più colpito è oggi quello di Taranto con 35 contagi, seguito dalla Bat con 28 e Lecce con 25. Cifre più basse per le altre tre province: Foggia 17 casi, Bari 11 e Brindisi 7, ai quali vanno aggiunti 2 residenti fuori regione e altri 2 casi con provincia ancora in via di definizione.

Il totale dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sale così a 270.602.

E dopo lo zero di ieri, oggi si aggrava purtroppo anche il bilancio dei morti con altre 3 vittime registrate e che portano la somma dei decessi a quota 6.819.

Buone notizie sul fronte sanitario. I ricoveri restano stabili: i pazienti Covid in ospedale sono in tutto 147, di cui 128 in area non critica e 19 in Terapia Intensiva.

Bene anche i dati relativi alle persone attualmente positive che scendono a 2.101, in ulteriore calo rispetto al precedente bollettino.

Numeri importanti infine anche quelli riferiti ai negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 261.682: i pugliesi guariti dal virus, tra ieri ed oggi, sono quasi 150.