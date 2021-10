Controllo straordinario da parte dei Carabinieri di Barletta, unitamente a personale della Polizia Locale ai velocipedi a pedalata assistita. I militari, avvalendosi di strumentazione messa a disposizione dalla M.C.T.C., hanno controllato numerosi velocipedi che correvano per le vie della zona 167, ponendoli su un nastro per verificarne la velocità massima raggiungibile. Quattro i veicoli scoperti che erano stati modificati per ottenere le caratteristiche di un ciclomotore a tutti gli effetti; elevate sanzioni per guida senza patente (Art. 116 Cds) e per obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (Art. 193). Durante i controlli, inoltre, i Carabinieri hanno sorpreso un 36enne di Barletta alla guida di un’autovettura senza cintura di sicurezza (art.172 Cds.). Elevate numerose sanzioni amministrative in tema di formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori (art.97). Complessivamente sono state elevate 18 sanzioni amministrative per un totale di circa 11.000,00 euro. L’attività di controllo dell’Arma, che continuerà anche nei prossimi mesi, sarà svolta sempre in collaborazione con le Motorizzazioni Civili.