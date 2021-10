Vuoi prenotare comodamente da casa il tuo appuntamento per essere ricevuto dall’operatore comunale allo sportello anagrafico?

Vuoi gestire le tue richieste di servizi anagrafici attraverso lo sportello virtuale prenotando un collegamento in video con l’operatore?

Dal 1 novembre 2021 puoi farlo.

A partire dal 1 novembre 2021, i cittadini possono accedere alla nuova modalità online di prenotazione appuntamento presso gli uffici e gli sportelli di anagrafe e di stato civile collegandosi all´indirizzo web

https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/portale/prenotazioni/servizionline.aspx?A=809

Il nuovo sistema, previsto e finanziato nell’ambito dell’Agenda Digitale Comunale 2018-2023, permette ai cittadini, residenti e non, di prenotare da remoto un appuntamento per accedere ai servizi comunali, utilizzando il proprio computer o dispositivi a superficie di visualizzazione ridotta e interfaccia di tipo “touch” (come smartphone e tablet).

Dopo aver prenotato l’appuntamento, potrete recarvi allo sportello nel giorno e all’ora fissata senza fare alcuna fila, oppure, per alcuni tipi di servizio, è previsto che il cittadino, piuttosto che recarsi fisicamente allo sportello, acceda in videoconferenza allo sportello virtuale anagrafico comunale, all’ora del giorno fissato, effettuando anche lo scambio telematico di documenti digitali, qualora gli stessi siano necessari per evadere la richiesta. In quest’ultimo caso il cittadino deve disporre di un dispositivo a cui sono collegati una webcam e un auricolare con microfono.

Ogni accesso in consultazione e ogni attività effettuata sul portale è tracciata nel sistema.

Questo nuovo canale digitale di comunicazione rappresenta un passo avanti nell´offerta dei servizi al cittadino perché fa risparmiare tempo ed evita lunghe attese agli sportelli, garantendo un elevato standard nella tutela della privacy.

Per accedere al nuovo servizio è necessario autenticarsi tramite le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale, che permette di accedere con un unico login a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni) oppure tramite una CIE (Carta d’identità elettronica) ovvero tramite CNS (Carta nazionale dei servizi).

Tali modalità di convalida, rispetto al semplice inserimento di nome utente e password, permettono sicurezza nell´accesso e maggiore tutela della privacy, parametri indispensabili vista la sensibilità dei dati che vengono trattati.

Prenotazioni online per il rinnovo della carta di identità

Un ulteriore servizio offerto da questo nuovo canale digitale riguarda la possibilità di prenotare online il rinnovo della carta di identità. Il servizio permette di ridurre i tempi di attesa allo sportello e agevola il rilascio del documento in formato elettronico.

Restano validi gli appuntamenti già fissati sino al 31 gennaio 2022 attraverso l’indirizzo web https://www.prenotazionicie.interno.gov.it.

Si può procedere nell’immediato alla prenotazione online delle Carte d’identità elettroniche per gli appuntamenti decorrenti dal 1 febbraio 2022.

Certificazioni e operazioni per il rilascio CIE

PRECISAZIONE: Gli appuntamenti per prenotare l’accesso agli sportelli fisici dell’anagrafe situati in via Ofanto n°54 possono essere fissati telematicamente dal cittadino in qualunque momento della giornata tenendo conto che l’agenda degli appuntamenti è organizzata su tutti i giorni lavorativi, per intervalli di 20 minuti, secondo la seguente articolazione giornaliera ad esclusione del sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali :

TUTTE LE MATTINE ………dalle ore 08,30 alle ore 13,00

GIOVEDÌ Pomeriggio ……dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Coloro che si sono registrati online hanno diritto di precedenza su quanti arriveranno agli sportelli anagrafici senza prenotazione.

Informazioni e assistenza