Curva dei contagi giornalieri in lieve flessione, attualmente positivi oltre le 3 unità, e nessun decesso nelle ultime 24 ore. È questo il quadro aggiornato sulla pandemia da Covid in Puglia, secondo le informazioni fornite dal consueto bollettino epidemiologico della Regione che ha fatto registrare 95 nuovi casi a fronte di oltre 7.400 tamponi analizzati, con un tasso di positività poco sopra l’1,2%

La provincia più colpita oggi è quella di Foggia con 44 nuovi contagi, seguita da Bari con 27, e Lecce con 13. Solo 8 casi in provincia di Taranto, 2 in quella di Brindisi e uno nella Bat. Il totale dei casi di positività registrati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale cosi a oltre 273 mila.

Tornano ad aumentare i ricoveri: i pazienti Covid ricoverati sono in tutto 156, di cui 139 si trovano in area non critica e 17 in Terapia Intensiva. Continua a salire il numero riferito alle persone attualmente positive in Puglia che sono 3.125, e il numero delle persone guarite dal Covid che hanno superato le 263 mila unità.