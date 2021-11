Retake Barletta, il gruppo di volontari già attivi in città per le iniziative di pulizia, aderisce a #cambiagesto, campagna promossa da Philip Morris per sensibilizzare i fumatori a smaltire correttamente i mozziconi di sigaretta. Tappa in città il 14 novembre. Ecco la nota di Retake Barletta:

«Diamo inizio con un grande flashmob alla campagna nazionale #cambiagesto promossa da @philipmorrisitaly. Armati di guanti, pinze, ed ogni mezzo a disposizione,

daremo luogo ad una caccia al mozzicone a Parco dell’Umanità a Barletta.

Faremo un gioco a squadre a tempo e chi accumulerà più cicche di sigaretta riceverà un omaggio.