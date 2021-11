Terza dose per tutti i vaccinati da oltre sei mesi: parole alabastrine, pronunciate da Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione Puglia. Una necessità, prima lasciata all’etere delle ipotesi, poi diventata fattiva, a causa della nuova climax ascendente nei contagi da Covid-19 in Italia.

“Per evitare che la circolazione del virus prenda forza – aveva dichiarato l’assessore – è necessario che una quota sempre maggiore di popolazione presenti un livello sufficiente di immunità per evitare lo stato di portatore e, quindi, di diffusore del virus. Per ottenere questo risultato si può scegliere la via inglese: si vaccina chi vuole e via le misure restrittive finché il sistema sanitario regge. Il virus riprende forza ed è sotto gli occhi di tutti cosa vuol dire in termini di sofferenza e perdita di vite umane. L’alternativa è accelerare l’immunizzazione attraverso la vaccinazione”.

Una soluzione drastica, determinante: optare pe la vaccinazione globale, rendere obbligatorio il Green Pass e soprattutto procedere con l’inoculazione della terza dose di vaccino per chi ha completato il ciclo vaccinale da più di sei mesi, essendo soggetto ad una perdita di efficacia del vaccino e ad un indebolimento dell’immunità, diventando di conseguenza suscettibile di potenziale rischio contagio.

Dall’Asl Bat intanto notizie senza sosta: conformemente a tutta la regione, attualmente si sta procedendo con la vaccinazione dei soggetti fragili e over 60, cui sono state somministrate le prime due dosi da un periodo superiore ai sei mesi.

Al momento, raggiunto quasi il 100% di terze dosi inoculate agli operatori sanitari. Dall’inizio della campagna vaccinale nell’Asl Bat sono state somministrate 565.862 dosi di cui 297.436 prime dosi, 262.447 seconde dosi e 5699 terze dosi.

A cura di Carol Serafino