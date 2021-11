Questo weekend Nanis Italian Jewels, la “fabbrica del lusso italiano contemporaneo” che da oltre trent’anni crea gioielli in oro 18kt, diamanti e pietre naturali, si trasferisce in Puglia, e in un posto molto speciale! Il 13 novembre la designer dell’azienda Laura Bicego sarà infatti ospite dell’eclettica Cecilia Bizzarri, fondatrice dell’iconico concept store “Cecilia sono io” di Trani, un luogo in cui gioielli, cristalli, profumi e moda dialogano in modo tanto raffinato quanto unico.

Un evento da non perdere, dedicato alla storia, alle collezioni e ai progetti della designer Laura Bicego, che da oltre tre decenni riscrive il concetto di gioielleria, unendo tradizione e artigianalità a innovazione e contemporaneità. Assieme a Cecilia, Laura vi accompagnerà in un viaggio attraverso le sue creazioni più importanti, summa di estetica e funzionalità, che raccontano non solo di un nuovo modo di concepire il gioiello, ma anche una nuova idea di donna: libera, contemporanea, di classe, e alla ricerca di uno stile capace di esprimerla davvero.