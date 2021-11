Il potenziamento dei Servizi digitali a disposizione della cittadinanza procede senza sosta con il fine di rendere la città più accessibile digitalmente e di semplificare i rapporti con il Comune.

Dal 10 novembre 2021 i certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti e ottenuti dai cittadini in modalità telematica grazie ad un servizio on line, accessibile dal sito istituzionale del Comune:

https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/servizionline.aspx?S=400 ,

Realizzato con la piattaforma hyperSIC Cloud, che consente loro di identificarsi digitalmente tramite SPID e richiedere il certificato. In risposta il servizio, se sussistono le condizioni per ottenerlo, produce il certificato mettendolo a disposizione per scaricarlo immediatamente. Il sistema provvede ad inviarglielo anche via mail. Il tutto in forma automatica senza l’intervento dell’operatore comunale.

Il certificato ricevuto dal cittadino è valido sia che rimanga nella sua forma digitale sia che venga stampato in quanto dotato di timbro digitale, ossia è marcato con un QRCODE che contiene tutti i riferimenti utili alla verifica di non contraffazione e di firma valida dell’ufficiale di anagrafe.

Per quanto riguarda la identificazione, che deve essere certa e preventiva al rilascio del certificato, essa viene garantita dal sistema SPID. Il cittadino preliminarmente deve procurarsi il proprio SPID, anche in modalità on line, seguendo le istruzioni fornite da AgID, la Agenzia per l’Italia Digitale (https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ ).

Infine, per l’assolvimento dei diritti di bollo, il cittadino trova istruzioni semplici e curate direttamente nelle pagine web del servizio.

Si ricorda che il Comune, per rispondere ad ogni tipo di certificazione e per il rilascio della CIE, ha predisposto dal 1 Novembre 2021 il servizio di Prenotazione appuntamenti sportello anagrafico virtuale:

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pren/index.html