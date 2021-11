«Finalmente abbiamo completato l’allestimento della nostra nuova, seconda sede in Via Manfredi n 7. Degli indumenti, dei pannoloni, assorbenti, prodotti per l’igiene personale e della casa, liberando nuovi spazi in Piazza Plebiscito n. 16 destinati ad altre attività mutualistiche tra cui il doposcuola e l’Università popolare». Questo l’annuncio dei responsabili dell’Ambulatorio popolare di Barletta.

«Inaugureremo il nostro nuovo locale il prossimo lunedí 29 novembre alle ore 19:30, con un piccola festa popolare per la quale, come sempre, abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, della vostra solidarietà. Stiamo infatti raccogliendo bibite, patatine, noccioline, focacce, salatini, dolci, pasticcini e tutto ciò che può servire compresa qualche bottiglia di spumante.

Chiunque volesse farne donazione può farne consegna presso le nostre sedi in Piazza Plebiscito n. 16 e in Via Manfredi n. 7, lunedì dalle 10:30 alle 12:30 o anche durante la festa stessa. Tutto ciò che verrà raccolto verrà consumato o donato nel corso dell’inaugurazione. Anche questa iniziativa è stata resa possibile grazie al costante e collettivo sostegno economico e grazie ai fondi raccolti con la vendita del libro “Nessuno resti indietro”.

I suoi titolari Giuseppe Calabrese e Giuseppe Daluiso e tutte le persone che in qualsiasi modo e forma hanno collaborato per la sua realizzazione, diffusione, vendita e pubblicizzazione.

Ci vediamo alla festa e grazie mille a tutti coloro che vorranno partecipare a questa nuova occasione di raccoglimento solidaristico e mutualistico della comunità. Nessuno deve rimanere indietro»