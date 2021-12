Francesco Farina e il suo Barletta non si accontentano. Il pareggio contro il Corato e il pass per la finale di Coppa Italia Dilettanti sono solo un altro gradino nella scalata biancorossa, edizione 2021/22. I risultati utili consecutivi sono 18, le vittorie 16, la sconfitta è una sconosciuta in questa stagione. Eppure per l’allenatore campano ci sono ancora margini di miglioramento.



Sa, però, Farina di aver conseguito un risultato storico per il club tra i dilettanti. La dedica è per i tifosi, presenti anche giovedì pomeriggio sugli spalti di Ruvo.



Intanto il calciomercato invernale ha portato il primo dono. Sotto l’albero del Barletta 1922 c’è tutta l’esperienza di Gennaro Manzari, già 13 reti nella prima parte di stagione con l’Unione Calcio Bisceglie. Farina si coccola l’ultimo arrivato, già presente in panchina a Ruvo.



Primo mini obiettivo di stagione, chiudere il girone di andata con 13 vittorie su altrettante partite giocate. Per raggiungerlo, occorrerà superare domenica al San Sabino il Manfredonia: la squadra di Franco Cinque sarà in qualche modo arbitro della lotta per il primo posto. Quattro giorni dopo la sfida di Canosa, infatti, i sipontini ospiteranno il Corato, secondo in classifica, nel recupero della nona giornata.