Tutto pronto per la trasferta in casa del San Marco. Biancorossi in campo alle 14.30 di domenica 12 dicembre per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Eccellenza Pugliese.

La settimana biancorossa

Dopo il pari con il Manfredonia che ha interrotto la serie di 12 vittorie consecutive l’obiettivo per la squadra di mister Farina sarà quello di tornare al successo. “Non dobbiamo abbassare la tensione – ha affermato il tecnico in sede di presentazione del match – ci aspetta una gara difficile contro una squadra galvanizzata dal successo contro il Trinitapoli e rinforzata da diversi innesti”. Unico assente Sante Russo le cui condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.

L’avversario

Con soli 8 punti totalizzati il San Marco occupa attualmente la penultima piazza in classifica. I celeste granata hanno raccolto fin qui 2 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Con 9 reti realizzate e ben 26 subite la squadra di Iannacone detiene il peggior attacco e la seconda peggior difesa del torneo. In casa sono arrivati gli unici due successi, il 2-0 contro il T. Orta Nova alla seconda giornata e l’1-0 con il Trinitapoli dello scorso turno. Nella gara di andata i biancorossi si imposero per 4-1 rispondendo con Telera, Lavopa, Pignataro e Morra all’iniziale vantaggio dell’ex Menicozzo. Altro ex della gara è il sammarchese Paolo Augelli.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Luca Schifone della sezione di Taranto coadiuvato dal signor Pierpaolo Calabrese della sezione di Bari e dal signor Dario Cascella anche lui della sezione di Bari.

Trasferta vietata

Contrariamente a quanto precedente comunicato non sarà consentito l’accesso al “Parisi” ai tifosi del Barletta. Nelle ultime ore la questura di Foggia ha disposto il divieto di trasferta.

Diretta streaming

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ASD Barletta 1922.