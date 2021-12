La Asl Bt, per il tramite del Commissario Straordinario Alessandro Delle Donne, ed il Comune di Barletta, per il tramite del Commissario straordinario Francesco Alecci, oggi 13 dicembre hanno sottoscritto un importante accordo con il quale il Comune cede alla Asl per 20 anni la scuola di zona Maranco dove saranno trasferiti tutti i servizi veterinari della Asl. “Saranno utilizzati fondi europei per la ristrutturazione dell’immobile che presumibilmente sarà eseguita in pochi mesi – dice Alessandro Delle Donne – e subito dopo sarà possibile ospitare tutti i servizi veterinari della Asl Bt al momento allocati in immobili diversi”.

La scuola di zona Maranco è sicuramente uno spazio molto idoneo per ospitare i servizi veterinari: “sono molto soddisfatto della sottoscrizione di questo accordo con il Comune di Barletta – continua Delle Donne – segno tangibile di una collaborazione sempre proficua con l’Amministrazione Comunale”. Il Commissario Straordinario Alecci, a sua volta, si è parimenti dichiarato favorevolmente interessato all’accordo odierno, che consentirà entro breve termine di addivenire alla efficace soluzione di tutte le problematiche legate ad un efficiente servizio veterinario per il territorio barlettano, così garantendo risposte appropriate ad esigenze da tanti e da tempo avvertite nella Comunità.