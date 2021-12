Il Settore comunale Servizi Sociali rende nota l’apertura dei termini di presentazione delle domande per il servizio di trasporto urbano gratuito per Anziani, Invalidi ciechi e Invalidi del lavoro, relativamente all’anno 2022.

DESTINATARI

A. Anziani di età superiore ai 65 anni compiuti entro e non oltre il 30 Settembre 2020 e residenti sul territorio comunale con un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale a € 15.000,00.

Documentazione richiesta

• Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente.

• Attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare.

• Documentazione relativa ai redditi che non rientrano nell’attestazione I.S.E.E.

B. Invalidi del lavoro residenti sul territorio comunale con invalidità dal 70% al 100% con un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale a € 20.000,00.

Documentazione richiesta

• Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente.

• Copia leggibile del documento di identità in corso di validità dell’eventuale accompagnatore.

• Attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare.

• Modello 238X rilasciato dall’INAIL aggiornato alla data dell’Avviso comunale.

C. Invalidi ciechi residenti sul territorio comunale con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un ventesimo per entrambi gli occhi con un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale a €20.000,00

Documentazione richiesta

• Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente.

• Copia leggibile del documento di identità in corso di validità dell’eventuale accompagnatore.

• Attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare.

• Copia del verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche competenti.

SCADENZA

Sarà possibile inviare le domande on-line da oggi. Scadenza alle ore 23.59 del 12 gennaio 2022.

PRESENTAZIONE ISTANZE

Le domande di accesso al Servizio di Trasporto Urbano gratuito per anziani come definiti al punto A., deve essere presentata esclusivamente online sul portale istituzionale: www.comune.barletta.bt.it, cliccando sul banner WELFARE DOMANDE ONLINE, all’indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/barletta

L’accesso alla domanda per il servizio trasporto urbano gratuito per anziani sarà consentito solo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sono disponibili maggiori informazioni agli indirizzi https://www.spid.gov.it/cos-e-spid e https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

Le domande riservate alle categorie invalidi del lavoro e invalidi ciechi, come definiti ai punti B. e C. sono scaricabili in formato editabile sul sito dell’Ambito Sociale, all’indirizzo https://resettamiweb.it/ambitobarletta/modulistica e inviato all’indirizzo e-mail: [email protected]

INFORMAZIONI

Segretariato Sociale e/o Settore Servizi Sociali. – Tel.0883/516743 – 0883/516734 – 0883/516758.

E-mail: [email protected]