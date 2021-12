Boom di contagi con 598 nuovi casi e altri 5 morti registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali dell’odierno bollettino epidemiologico della Regione che evidenzia l’aumento del tasso di positività (oltre il 2%) e dell’incidenza settimanale dei nuovi casi vicinissima ai 70 ogni 100 mila abitanti, un numero in crescita ma nettamente inferiore alla media nazionale che si attesta sui 210.

I casi dell’ultimo bollettino sono così suddivisi: le province più colpite sono quelle di Bari, Brindisi e Foggia rispettivamente con 176, 131 e 115 nuovi casi, sono 96 nella provincia di Lecce, 52 in quella di Taranto e infine 29 nella Bat. L’ultima volta che si sono registrati quasi 600 casi in 24 ore risale allo scorso 14 maggio.

Resta pressochè invariata la situazione sul fronte ospedaliero. Al momento sono 131 i pazienti ricoverati in area non critica, registrando un -2 nelle ultime 24 ore. Sale invece di una sola unità il numero di persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive che sono 24 in totale. Continua a salire celermente il numero degli attualmente positivi che sono 5.855, nonostante il numero odierno di negativizzati che sono 302 per un totale di quasi 272 mila guariti dall’inizio della pandemia.

Numeri in sostanziale aumento come annunciato diversi giorni fa dal presidente Emiliano che ha invitato i pugliesi a rispettare le regole e a proseguire il ciclo vaccinale.