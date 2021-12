Oltre 25mila e 500 test effettuati con 662 casi di positività registrati ed una persona deceduta. Sono i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione che certifica il salto in avanti dei contagi anche in Puglia seppur più contenuto rispetto a tutto il resto d’Italia. Quello che preoccupa, in realtà, è il salto in avanti dei ricoveri che arrivano a toccare quota 142 nei reparti di area non critica negli ospedali pugliesi. Scende a 26 il numero di pazienti nelle terapie intensive. Nuovo balzo in avanti degli attualmente positivi che raggiungono 6492 persone che combattono in questo momento contro il virus. Sono 283 i negativizzati. E’ la Provincia di Bari a spingere in su, al momento, il numero dei nuovi contagi con 188 contenuti nell’ultimo bollettino. Sono 130 quelli registrati a Foggia mentre 100 a testa per Brindisi e Lecce. A Taranto 75 e nella BAT si aggiungono 69 nuovi casi di contagio.

Balzo in avanti anche per quel che concerne l’incidenza settimanale spinta sicuramente anche dal giorno festivo della scorsa settimana. In Italia ormai si arriva a circa 250 casi ogni 100mila abitanti, mentre a parte il Molise al momento unica isola felice nello stivale, Sardegna e Puglia si contendono la seconda piazza di questa classifica aggirandosi attorno al dato di 80 casi ogni 100mila abitanti. Quello che però preoccupa di più è l’aumento di casi ormai pari quasi al 50% in una settimana in regione. Nella graduatoria delle provincie è terza la BAT che si ferma ad un’incidenza di poco superiore ai 50 casi dopo Isernia e Campobasso. Taranto, Bari e Lecce seguono a poca distanza mentre oltre i 100 casi ci sono Foggia e Brindisi.