Promuovere l’uguaglianza tra i sessi e la cultura della legalità, questo l’obiettivo dell’iniziativa “Biblioteca di genere”, inaugurata questa mattina presso l’ingresso dell’edificio di piazza Aldo Moro n. 16, già sede dei Servizi Sociali comunali.

L’iniziativa è del Comune di Barletta, in particolare del Settore a guida della dirigente Caterina Navach, in seguito ad un avviso pubblico rivolto alle librerie. La collaborazione è arrivata dal “Mondadori Store” di Barletta, con le associazioni “Mirabilia A.P.S.”, “Osservatorio Giulia e Rossella”, “Se non ora quando? Barletta”; libri su temi di genere, femminismo, diritti, rivendicazioni storiche, rispetto del corpo delle donne. Un piccolo gesto che il Commissario prefettizio Francesco Alecci, intervenuto questa mattina, ha riferito come un sasso nello stagno, per affrontare una tematica così importante ma nello stesso tempo molto sentita dalla società civile barlettana. Sempre Alecci ha sottolineato come in questi due mesi di commissariamento abbia avuto modo di tastare il grande fermento, grazie all’impegno delle tante associazioni presenti nella città, riguardo le diverse tematiche.

La Mondadori ha fornito una scaffalatura che contenesse i testi organizzando, come previsto dall’avviso pubblico, tre incontri con tre autori o autrici dei libri presenti in questa biblioteca.

Il primo di questi incontri si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16.30, nella Sala conferenze del Castello. Protagonista e ospite Donatella Caione, autrice del libro “Stereotipi e arzigogoli. Divagazioni in tema di genere”.