«Inizia in maniera ottimale l’anno 2022 per la città di Barletta che il 31 dicembre ha ottenuto ufficialmente, con decreto del Ministero per le opere pubbliche, il finanziamento di 5 progetti per un totale di 20 milioni di euro. Si tratta di progetti di riqualificazione urbana le cui domande erano state presentate dal Comune nel mese di giugno scorso». A dare notizia dell’avvenuto riconoscimento dei finanziamenti è il senatore di Forza Italia Dario Damiani. «In arrivo altri fondi per la nostra città, che verranno impiegati per finanziare importanti lavori di recupero e rigenerazione urbana, per esempio nella Chiesa di Sant’Andrea, e il progetto “Teatro all’aperto”. Si va da un importo minimo di circa 380 mila euro fino a 16 milioni e 600 mila. Un plauso all’Amministrazione comunale che ha saputo cogliere queste opportunità presentando progetti ritenuti meritevoli dal Ministero ma adesso occorre procedere celermente perché sono previsti tempi ristretti per l’affidamento dei lavori (settembre 2023) e la loro conclusione, pena la perdita dei contributi».

decreto-fl-30-12-2021_1 (1)