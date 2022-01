Quasi 31 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ed altri 3.568 casi di positività registrati. Si aggiorna il bollettino epidemiologico della Regione Puglia. E’ ancora una volta Bari la provincia che fa registrare più contagi giornalieri, 1.458. Segue Lecce con 745 nuovi casi, 477 nel brindisino, 307 in Provincia di Taranto, 292 in quella di Foggia, 227 nella Bat, mentre 56 sono contagi di residenti fuori regione. 319.176 il totale dei casi in Puglia da inizio pandemia. Il tasso di positività odierno è dell’11,5%, in discesa rispetto al bollettino di ieri che segnava il 20,3%. Purtroppo sono stati registrati altri due decessi, e bilancio delle vittime del covid che sale a 6.988.

Ancora in rialzo i ricoveri. 299 i pazienti in area non critica negli ospedali pugliesi, più 16 rispetto a ieri, mentre 33 si trovano in rianimazione. Quanto alle soglie critiche la Puglia viaggia lentamente verso il 7% dei posti occupati in terapia intensiva, e l’11% di quelli disponibili in area non critica. Quasi 34 mila gli attualmente positivi. Dato, quest’ultimo, in costante e rapida crescita. Nelle ultime 24 ore sono guarite dal virus solo 269 persone. L’incidenza settimanale della regione è di oltre 560 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, ancora tra le più basse rispetto alla media nazionale.