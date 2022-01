Una situazione imprevista e resa complicata a causa del covid. E’ la storia di Fabrizio e Flaminia, neo sposi, lui di Barletta, lei di Trani e ospite questa mattina nella puntata di Caffellatte. La giovane coppia in queste ore è bloccata in una località delle Maldive, Alimathà, poiché lei è risultata positiva al tampone effettuato, come da protocollo, prima del rientro in Italia dal loro viaggio di nozze. Una vicenda che non riguarda solo i coniugi della Bat ma anche altri 11 turisti italiani positivi bloccati nello stesso posto assieme ad altri 22 cittadini nostrani finiti in quarantena poiché contatti stretti dei contagiati. Il marito di Flaminia è invece risultato negativo al tampone, ed ora sono costretti a stare in due camere diverse. Motivo dettato dalle regole vigenti nelle Maldive.

Flaminia intanto sta bene, e questa è senz’altro la notizia più confortante. Il vero ostacolo è rappresentato dalla quarantena lontana da suo marito, e che costringe entrambi a non poter tornare in Italia.

Secondo i protocolli previsti dalla località situata nell’Asia meridionale, la quarantena di Flaminia potrebbe durare sino a 14 giorni. La giovane tranese spera comunque nella possibilità di effettuare un tampone prima di quel termine.

Flaminia e Fabrizio, come detto non sono gli unici ad aver subito questo cambio di programma a causa del covid. Il rischio del contagio è sempre dietro l’angolo. Quello che è successo a loro potrebbe riguardare chiunque scelga di effettuare un viaggio all’estero, anche per lavoro. Ed ecco qualche consiglio utile per non farsi trovare impreparati.