Altri 5.581 nuovi casi, 5 decessi e tasso di positività sopra il 15%. Continua a correre il Covid in Puglia con tutti i parametri in aumento e una pressione ospedaliera che inizia seriamente a preoccupare.

I 5.581 casi odierni su oltre 36 mila tamponi sono cosi suddivisi: 1.681 nella provincia di Bari, 1.265 nella provincia di Lecce, 761 in quella di Taranto, 738 in quella di Foggia, 514 in provincia di Brindisi e 526 nella Bat, oltre ad altri 96 tra fuori regione e provincia in via di definizione.

Continua a salire il numero dei ricoveri: 408 in area non critica e 34 in terapia intensiva. Sono oltre 50 mila le persone attualmente positive in Puglia con meno di mille guariti registrati nelle ultime 24 ore.